Ethereum Staking: 3 wichtige Kriterien bei der Plattformwahl!

Im September fand der Ethereum Merge statt, mit dem die Blockchain von einem Proof-of-Work Algorithmus zu einem Proof-of-Stake wechselte. Das bedeutet, dass nun jeder via dem sogenannten Staking aktiv an der Sicherung der Blockchain partizipieren kann und dafür mit neuen ETH Coins belohnt wird.

Aber auf welche Dinge solltest du besonders achten, wenn du entscheidest, wo du deine ETH stakest? Hier sind 3 wichtige Kriterien bei der Plattformwahl!

Die 3 wichtigen Kriterien auch in Video-Form erklärt

1. Transparenz der erzielten Renditen

Celsius, Hodlnaut… ehemalig sehr beliebte Kryptoplattformen, bei denen viele Anleger ihr Geld verloren. Die Plattformen warben mit hohen Renditen, es war jedoch wenig transparent, woher die Renditen eigentlich kommen und wie sie erwirtschaftet werden.

Noch immer geben die meisten Plattformen wenig Transparenz darüber, wie sie ihre Rendite eigentlich erwirtschaften. Beim Ethereum Staking ist es daher ganz besonders wichtig, darauf zu achten, dass du die Nodes selbst verifizieren kannst. Das bedeutet, du musst sehen können, dass deine ETH auch tatsächlich gestaked sind, und du musst deine Rewards hereinkommen sehen.

Ansonsten weißt du einfach nicht, was genau mit deinen ETH passiert. Theoretisch könnte die Plattform mit deinen ETH ein Trading Risiko eingehen, welches du tragen musst – im besten Fall bekommst du hier deine versprochene “Staking” Rendite, im schlimmsten Fall verlierst du dein Geld. Daher ist Transparenz besonders wichtig.

Im Idealfall wählst du natürlich eine Plattform, die Transparenz und gleichzeitig niedrige Gebühren und somit eine hohe Rendite bietet.

2. Ort der Nodes (häufig unterschätzt!)

Die meisten Staker achten kaum darauf, wo ihre Nodes im Endeffekt physisch betrieben werden. Doch der Ort der Nodes ist enorm wichtig!

Denn das Land und die dortigen Gesetze, haben natürlich einen extremen Einfluss auf das Netzwerk. Zurzeit kommt ziemlich Druck aus den USA – dort, wo die meisten Anbieter ihre Nodes hosten. Es wird beispielsweise darüber diskutiert, Sanktionen einzuführen.

Das Land, in dem die Staking Nodes gehostet sind, sollte am besten folgende Bedingungen erfüllen:

Eine starke Kryptoregulation und Sicherheit

Offen und unabhängig sein

Kryptofreundlich, kundenfreundlich

Wenn du stakest, dann am besten in einem Land, das kryptoregulatorisch für dich sinnvoll ist. Im schlimmsten Fall könnte das Netzwerk, in diesem Fall die Ethereum Blockchain, nämlich deine Coins heraus forken – und du verlierst deine ETH. Dies ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich, also warum dieses Risiko eingehen?

Bei Cake DeFi zum Beispiel werden die Staking Nodes direkt in Singapur betrieben – einem Land, das alle 3 oben genannten Bedingungen erfüllt.

3. Liquidität / Unstaking deiner ETH

Per Design ist es bei Ethereum aktuell nicht möglich, zu unstaken. Das bedeutet, sobald du ein mal deine ETH stakest, bist du bei den meisten Plattformen nun drin und kommst dann erst einmal auch nicht mehr raus.

Dies wird dann erst mit dem langfristig geplanten Shanghai Upgrade möglich. Für das unstaken kommt man dann in eine Warteschlange – kurz gesagt, es ist locker möglich, dass ein mal gestakte ETH erst in 1-2 Jahre wieder unstaked werden können. Aber es gibt eine Lösung!

Gute Staking Plattformen sollten einen Sekundärmarkt anbieten, in dem jemand anderes deine gestakten ETH kaufen kann. Hierfür musst du dann natürlich einen kleinen Abschlag für die Liquidität in Kauf nehmen, dessen Höhe der freie Markt entscheidet, aber immerhin kommst du mit deinem Kapital raus. Wenn du also staken möchtest und es sein kann, dass du in den nächsten 1-2 Jahren auch mal deine ETH verkaufen möchtest, achte darauf, dass deine Staking Plattform einen Sekundärmarkt anbietet.

Bei Cake DeFi ist genau so ein Sekundärmarkt zum Verkaufen bei uns gestakter ETH geplant und wird noch im Oktober starten.

Fazit: Wo solltest du deine ETH am besten staken?

Die 3 wichtigsten Punkte beim Wahl deiner Staking Plattform sind:

transparente, attraktive Renditen

Der Ort der Nodes

Die Liquidität deines Investments

Auf diese drei Punkte lege ich persönlich besonders viel Wert, daher haben wir das Staking bei Cake DeFi natürlich auch so designed, dass es all diese Punkte erfüllt. Es gibt natürlich auch noch andere Staking Anbieter – achte hierbei einfach auf die drei Punkte und bewerte, was für dich am wichtigsten ist.