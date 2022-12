Die 10 größten Krypto-Momente in 2022

Die Krypto-Branche erlebte im Jahr 2022 eine wilde Fahrt, bei der große Akteure untergingen, die Märkte abstürzten und selbst Nicht-Krypto-Fans die Dramen, die sich abspielten, mitbekamen. Nur ein Jahr zuvor schien es noch steil bergauf zu gehen, und ein Ende war nicht in Sicht. Die Branche erreichte im November 2021 sogar ein Allzeithoch bei der Marktkapitalisierung, was durch das erneute Interesse an digitalen Vermögenswerten und den Aufstieg von NFTs begünstigt wurde.

Doch der Kryptomarkt hatte keine Chance gegen eine sich verschärfende Wirtschaftslage, und die Kurse waren bereits im Sinkflug. Nur zwei Monate vor Beginn des Jahres 2022 erreichte der Preis von Bitcoin, der größten Kryptowährung nach Marktkapitalisierung, mit 69.000 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Ende Januar wurde er fast 50 % unter seinem Höchststand gehandelt.

Im Nachhinein betrachtet, haben die Probleme damit erst begonnen. Lies weiter, um die 10 größten Momente für Kryptowährungen im Jahr 2022 kennenzulernen – von der “Krypto-Bowl” bis zum Zusammenbruch von FTX.

‘CRYPTO BOWL’

Wenn du Twitter folgst oder ein Football-Fan bist, hast du höchstwahrscheinlich beim diesjährigen Super Bowl eine Werbung für ein Krypto-Unternehmen gesehen. Der Super Bowl 2022, der auch als “Crypto Bowl” bekannt ist, verzeichnete einen Anstieg der Kryptowährungswerbung, da vier Unternehmen – Coinbase, FTX, Crypto.com und eToro – das beliebte Ereignis nutzten, um ihre Marken zu bewerben. Diese Unternehmen strahlten während des Spiels jeweils bedeutende TV-Werbespots aus, wobei einige Anzeigen mehr als andere hervorstachen.

FTX arbeitete beispielsweise mit Larry David in einem heiteren Werbespot zusammen, während der hüpfende QR-Code von Coinbase einige Monate später beim Filmfestival in Cannes einen Grand Prix gewann. Die Nutzung des Super Bowls als Marketingplattform für Kryptounternehmen unterstreicht die wachsende Akzeptanz und Annahme von Kryptowährungen durch den Mainstream.

UKRAINE BEGINNT MIT DER AKZEPTANZ VON KRYPTO-SPENDEN

Seit dem Einmarsch Russlands in die Ukraine steht das Land vor wirtschaftlichen Herausforderungen und politischer Instabilität. In dem Bemühen, die Regierungsgeschäfte zu finanzieren und die Wirtschaft wieder aufzubauen, hat die Ukraine eine unkonventionelle Lösung gewählt: die Akzeptanz von Spenden in Kryptowährungen.

Diese Entscheidung wurde in Anerkennung der wachsenden Popularität und des Potenzials von Kryptowährungen als gültige Zahlungsform getroffen. Durch die Annahme von Kryptowährungsspenden kann die Ukraine eine neue Geldquelle erschließen und ihre Bereitschaft zeigen, sich auf neue Technologien einzulassen. Seit dem Einmarsch Moskaus wurden mehr als 102.000 Krypto-Zahlungen im Wert von 54,7 Millionen Dollar an die ukrainische Regierung getätigt.

Stand with the people of Ukraine. Now accepting cryptocurrency donations. Bitcoin, Ethereum and USDT.



BTC – 357a3So9CbsNfBBgFYACGvxxS6tMaDoa1P



ETH and USDT (ERC-20) – 0x165CD37b4C644C2921454429E7F9358d18A45e14 — Ukraine / Україна (@Ukraine) February 26, 2022

TERRAUSD IMPLODIERT

Diejenigen, die auf eine Fortsetzung des Bullenmarktes hofften, wurden durch den ersten von mehreren Blow-ups enttäuscht, die mit TerraUSD (UST) begannen. Das Krypto-Ökosystem des Jahres 2022 erlitt mit dem Untergang von TerraUSD (UST), einem Stablecoin, der an den Wert des US-Dollars gekoppelt werden sollte, einen schweren Schlag. UST sollte algorithmisch von Luna unterstützt werden, einem separaten Krypto-Asset, das Händlern eine Arbitragemöglichkeit zur Aufrechterhaltung der 1-Dollar-Bindung bieten sollte.

Große Verkäufe im Mai 2022 ließen Luna jedoch abstürzen, was zu einer Abwärtsspirale führte, die bis zum Ende der Woche eine Marktkapitalisierung von 45 Milliarden US-Dollar auslöschte. Das Projekt war faktisch tot, UST wurde zu weniger als 0,20 $ gehandelt und Luna mit fast Null bewertet. Die Auswirkungen dieses Zusammenbruchs wirkten sich auf die gesamte Kryptowelt aus und führten zu weiterer Destabilisierung und Unsicherheit.

3AC, KRYPTO-KREDITGEBER GEHEN PLEITE

Als Ende Juni ein weiterer Dominostein fiel, ging Three Arrows Capital (3AC), ein führender Krypto-Hedgefonds, in Konkurs und löste damit im gesamten Krypto-Ökosystem große Wellen aus. 3AC, das Geld in der gesamten Kryptowelt geliehen und investiert hatte, verlor durch den Zusammenbruch von TerraUSD Hunderte von Millionen Dollar und stand bei verschiedenen anderen Investitionen unter Wasser.

Als 3AC liquidiert wurde, nahm es seine Partner, die es nicht mehr zurückzahlen konnte, mit sich. Einer dieser Partner war der Krypto-Kreditgeber Voyager, der Anfang Juli Konkurs anmeldete. Inmitten des Einbruchs der Kryptopreise nach dem Zusammenbruch von TerraUSD und der Insolvenz von 3AC meldete auch der Krypto-Kreditgeber Celsius Konkurs an. BlockFi, ein weiterer Kreditgeber, schaffte es, die Ansteckung zu vermeiden und sicherte sich eine Kreditlinie in Höhe von 250 Mio. USD von der Börse FTX, um sich über Wasser zu halten.

DER EINBRUCH DES NFT-MARKTES

Obwohl die meisten Ripple-Effekte bis Mitte des Sommers abgeklungen waren, herrschte immer noch ein Krypto-Winter, in dem die Preise für Krypto-Vermögenswerte kontinuierlich fielen. Bitcoin (BTC) lag 70 % unter seinem Allzeithoch, Ether (ETH) fiel um 75 %, und vielen “Alt-Coins” erging es noch schlechter.

Auch der NFT-Markt, der sich zu Beginn des Jahres noch gut entwickelt hatte, wurde von dem Abschwung hart getroffen. Laut der Blockchain-Analyseplattform Dune Analytics sank das monatliche Handelsvolumen von über 17 Milliarden US-Dollar im Januar auf 1 Milliarde US-Dollar im Juni. Auch das Interesse an Blue-Chip- und neuen NFT-Kollektionen ging deutlich zurück. Der Glaube, dass NFTs zum Mainstream geworden waren, erwies sich als falsch.

MASSENENTLASSUNGEN

Während der Krypto-Winter anhielt, trugen makroökonomische Herausforderungen wie der Krieg Russlands in der Ukraine und die Zinserhöhungen der Federal Reserve zu den Schwierigkeiten der Krypto-Unternehmen bei. Diese Unternehmen gehörten zu den ersten, die ihre Belegschaft erheblich reduzierten.

Coinbase, eine der größten und bekanntesten Kryptowährungsbörsen der Welt, entließ 1.100 Mitarbeiter bzw. 18 % ihrer Belegschaft; der NFT-Marktplatz OpenSea entließ 20 %; die Börse Blockchain.com entließ 25 %; und viele andere Firmen, von Kreditgebern über Börsen bis hin zu Start-ups, nahmen im Laufe des Sommers Kürzungen unterschiedlicher Größenordnung vor.

Crypto.com, das zuvor für seine hohen Marketingausgaben bekannt war, reduzierte seinen Personalbestand um mehr als 2.000 Mitarbeiter bzw. zwischen 30 und 40 % seiner Belegschaft, wie Ad Age berichtet. Die Kürzungen, die weit über das hinausgingen, was das Unternehmen öffentlich bekannt gab, gingen mit einer Reduzierung der Marketingpartnerschaften von Crypto.com einher.

DER ERFOLGREICHE MERGE

Mitte September wurde die letzte Phase des “The Merge”-Updates für die Ethereum-Blockchain abgeschlossen, wodurch das Netzwerk deutlich energieeffizienter wurde. Dieses Update war seit Jahren in Planung, und seine erfolgreiche Umsetzung war für viele im Bereich der Kryptowährungen eine Erleichterung. Vor “The Merge” war der Mangel an Nachhaltigkeit ein häufiger Kritikpunkt an Ethereum. Das Update hat jedoch nicht nur dieses Problem behoben, sondern auch die Fähigkeit der Ethereum-Gemeinschaft demonstriert, zusammenzukommen und positive Änderungen am Netzwerk vorzunehmen. Inmitten der Turbulenzen auf den Kryptowährungsmärkten war dies eine willkommene Entwicklung.

ELON MUSK’S TWITTER-ÜBERNAHME

Die Übernahme von Twitter durch Elon Musk wurde als positive Entwicklung für den Kryptowährungsmarkt gesehen, da viele glauben, dass sein Besitz der Social-Media-Plattform zu zukünftigen Integrationen mit Krypto-Technologie und einer akzeptableren Haltung gegenüber Kryptowährungen führen wird. Musk hat eine bedeutende Präsenz im Krypto-Ökosystem und ist dafür bekannt, dass er die Verwendung von Kryptowährungen wie Dogecoin fördert. Er hat auch die Möglichkeit angedeutet, dass Twitter in Zukunft Kryptotechnologie einsetzen könnte, möglicherweise durch die Integration von Dogecoin und die Konzentration auf Kryptozahlungen. Diese Entwicklungen könnten sich positiv auf die Annahme und Verwendung von Kryptowährungen in der Zukunft auswirken.

FTX KOLLABIERT

Im November wurde die Kryptowährungsbranche durch den Zusammenbruch von FTX, einem der renommiertesten und reifsten Akteure, erschüttert. Die ganze Saga begann, als CoinDesk eine Bilanz von Alameda Research, einem Hedgefonds, der eng mit FTX verbunden ist und von seinem CEO Sam Bankman-Fried mitbegründet wurde, durchsickerte. Die Bilanz bestand hauptsächlich aus FTT, einem Token, der von FTX geschaffen wurde, um Nutzern Rabatte auf seiner Plattform zu gewähren. Der Token hatte jedoch eine geringe Liquidität, und als Binance im Begriff war, seinen großen Anteil an FTT abzustoßen, löste dies einen Ansturm auf den Token aus und ließ seinen Wert stark sinken. FTX, das ebenfalls ein wichtiger Inhaber von FTT war, kündigte an, dass Binance den Token übernehmen würde, aber als das Geschäft scheiterte, sprangen keine anderen Käufer ein und FTX meldete Konkurs an.

Weitere Untersuchungen ergaben, dass Bankman-Fried Kundeneinlagen in Milliardenhöhe, die für FTX eigentlich tabu sein sollten, für Kredite an Alameda verwendet hatte, nachdem das Unternehmen während der Marktzusammenbrüche im Sommer große Verluste erlitten hatte. Auch andere Fehler wurden aufgedeckt, wie z. B. die Tatsache, dass FTX-Führungskräfte Darlehen von Alameda zur Finanzierung politischer Spenden und von Anwesen auf den Bahamas in Anspruch nahmen. Die SEC und das DOJ leiteten Ermittlungen gegen FTX ein, und Bankman-Fried trat zurück. Sein Nachfolger, John Ray III, ein Insolvenzexperte, der die Liquidation von Enron überwachte, bezeichnete die Situation als “ein völliges Versagen der Unternehmenskontrolle und ein völliges Fehlen vertrauenswürdiger Finanzinformationen”. Der Vorfall war einer der größten Fälle von Finanzbetrug in der jüngeren Geschichte und ließ die Branche erschüttert zurück.

Der Zusammenbruch von FTX schickte Schockwellen durch den Kryptowährungsmarkt und weckte Bedenken über die Sicherheit von Kundengeldern bei anderen Börsen. Er machte auch deutlich, dass die Branche stärker reguliert und beaufsichtigt werden muss, um ähnliche Vorfälle in Zukunft zu verhindern. Dennoch hat der Vorfall auch die Widerstandsfähigkeit des Kryptowährungsmarktes gezeigt, da er sich von dem Schock des Zusammenbruchs von FTX erholen und sich weiter entwickeln konnte.

The Definitive Thread on FTX



I met SBF before FTX started, and witnessed their rise and fall. I can't stand @nytimes's puff piece.



If anyone wants to know what happened, send them this. — Jason Choi (@mrjasonchoi) November 15, 2022

FTX FALLOUT

Die Auswirkungen des Zusammenbruchs von FTX haben sich auch auf andere Unternehmen und Einzelpersonen im Bereich der Kryptowährungen ausgewirkt. Genesis, ein Handelsunternehmen für digitale Währungen, war gezwungen, den Handel auf seiner Plattform auszusetzen, nachdem seine Muttergesellschaft, die Digital Currency Group, enthüllt hatte, dass sie durch den Zusammenbruch von FTX Millionen von Dollar verloren hatte. BlockFi, eine Plattform, die es Nutzern ermöglicht, Zinsen auf ihre Kryptowährungsbestände zu erhalten, wurde ebenfalls unter die Lupe genommen, nachdem bekannt wurde, dass sie ein erhebliches Engagement in den FTT-Token hatte.

Neben diesen Unternehmen hatte der Zusammenbruch von FTX auch Auswirkungen auf hochkarätige Personen, die in den Kryptowährungsmarkt involviert sind. Tom Brady, der legendäre NFL-Quarterback, wurde wegen seiner Beteiligung am Token-Verkauf von FTT kritisiert, und Steph Curry, der NBA-Star, sah sich einer Gegenreaktion gegenüber, weil er BlockFi auf seinen Social-Media-Kanälen bewarb.

Insgesamt war der Zusammenbruch von FTX ein wichtiges Ereignis in der Kryptowährungsbranche und hatte weitreichende Folgen für den Markt. Er unterstrich die Notwendigkeit einer stärkeren Regulierung und Aufsicht in diesem Bereich und zeigte Schwachstellen im Ökosystem auf. Trotzdem war der Markt in der Lage, sich von dem Schock des Vorfalls zu erholen und sich weiterzuentwickeln.

Das waren die 10 größten Krypto-Momente in 2022 – was für ein ereignisreiches Jahr!

Julian

CEO CakeDeFi.com